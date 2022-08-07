Тен Хаг рассказал, почему Роналду не вышел в основе в матче с "Брайтоном"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду вышел на поле только во втором тайме матча 1-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:2).

"Роналду усердно тренируется, чтобы набрать форму, но ему требуется время. Он приступил к подготовке только на прошлой неделе. Все зависит от него, как быстро он прибавит", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" ради клуба, который участвует в Лиге чемпионов. Впрочем, интереса подобных клубов к форварду нет.

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