Тен Хаг рассказал о своих планах на ближайшие дни. Тренер переезжает в Манчестер

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, который в ближайшее время приступит к работе в "Манчестер Юнайтед", рассказал о своих планах на ближайшие дни.

"Да, в понедельник (сегодня) будет вечеринка со всем штабом, и на этом все.

В "Юнайтед" много работы. Конечно. В любом клубе много работы. Тренер должен особенно концентрироваться на подготовке к следующему сезону. И нам предстоит проделать большую работу в этом отношении.

Что касается тренерского штаба, то необходимо уладить еще несколько моментов. То же самое касается и команды. И в течение нескольких ближайших дней, начиная с понедельника, мы интенсивно начнем работать над этим", - сказал голландский специалист.

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