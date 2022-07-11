Тен Хаг рассказал, кто будет капитаном "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Харри Магуайра/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил, что Харри Магуайр останется капитаном команды.

"Нашим капитаном останется Магуайр. Он добился больших успехов. У меня нет сомнений по поводу его капитантства", - приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В прошлом сезоне 29-летний Магуайр провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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