Тен Хаг рассказал, когда Роналду будет играть в основном составе "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, когда он будет выпускать в основном составе португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Роналду необходимо встроиться в стиль игры "Манчестер Юнайтед". Если ему это удастся, то он сможет решать исход матчей, учитывая его уровень", – приводит слова тен Хага Sky Sports.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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