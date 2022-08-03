Тен Хаг раскритиковал Роналду за выходку в матче с "Райо Вальекано"

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Тен Хаг раскритиковал Роналду за выходку в матче с "Райо Вальекано"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг остался недоволен уходом Криштиану Роналду со стадиона еще до конца матча с "Райо Вальекано" (1:1).

Как известно, португальца заменили в перерыве матча, но тот покинул "Олд Траффорд" до финального свистка.

"Я однозначно никак не смогу принять подобную выходку. Для меня это неприемлемо. И относится ко всем.

Мы одно целое, мы команда, мы все должны оставаться до самого конца", – заявил главный тренер.

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