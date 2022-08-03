Тен Хаг просит "МЮ" купить полузащитника "Челси"

Фото: твиттер Хакима Зиеша/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет видеть в команде марокканского полузащитника "Челси" Хакима Зиеша, сообщает журналист Набиль Джеллит в своем твиттере.

По сведениям источника, наставник хочет вновь поработать с хавбеком, с которым он ранее пересекался в "Аяксе". Впрочем, руководство манкунианцев, скорее всего, не будет покупать игрока. Ранее сообщалось, что Зиеш близок к переходу в "Милан".

В прошлом сезоне 29-летний Зиеш провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Реймс" усилился талантом "Арсенала". | https://dailysports.net