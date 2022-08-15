Тен Хаг придумал наказание для игроков "МЮ" за поражение от "Брентфорда"

Фото: твиттер Эрика тен Хага/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подверг наказанию футболистов своей команды за поражение в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Брентфордом" (0:4), сообщает The Athletic.

По сведениям источника, игрокам пришлось бежать кросс на дистанцию около 14 километров. Именно столько футболисты манкунианцев уступили игрока "Брентфорда" по общему пробегу за матч. Бежать пришлось даже тем футболистам, которые остались в запасе.

Напомним, что после двух туров "Манчестер Юнайтед" с 0 очков занимает последнее, 20-е место в Премьер-лиге.

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