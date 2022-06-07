Тен Хаг потребовал от "Манчестер Юнайтед" купить пятерых игроков

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Тен Хаг потребовал от "Манчестер Юнайтед" купить пятерых игроков

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг потребовал от руководства клуба купить пятерых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, главной целью наставника является голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг, с которым он ранее работал в "Аяксе". При этом тренер полагает, что команде требуется усиление в каждой линии.

Манкунианцы сделали запрос по хавбеку "Вест Хэма" Деклану Райсу, но отказались платить требуемые 170 миллионов евро. Есть вероятность приобретения полузащитника "Лидса" Кэлвина Филлипса. В линию атаки может быть приобретен форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес.

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