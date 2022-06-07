Тен Хаг потребовал от "Манчестер Юнайтед" купить пятерых игроков
Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг потребовал от руководства клуба купить пятерых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, главной целью наставника является голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг, с которым он ранее работал в "Аяксе". При этом тренер полагает, что команде требуется усиление в каждой линии.
Манкунианцы сделали запрос по хавбеку "Вест Хэма" Деклану Райсу, но отказались платить требуемые 170 миллионов евро. Есть вероятность приобретения полузащитника "Лидса" Кэлвина Филлипса. В линию атаки может быть приобретен форвард "Бенфики" Дарвин Нуньес.
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18