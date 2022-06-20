Тен Хаг попросил "Манчестер Юнайтед" подписать четырех футболистов

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет, чтобы руководство клуба подписало четырех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, наставник хочет видеть в команде защитника "Аякса" Юрриена Тимбера, полузащитников "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена и "Барселоны" Френки де Йонга, а также форварда "Аякса" Антони.

Напомним, что контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает в конце июня, поэтому его можно заполучить бесплатно. Остальных игроков манкунианцам придется покупать.

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