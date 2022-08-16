Тен Хаг попросил "Манчестер Юнайтед" купить нападающего "Барселоны"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг попросил руководство клуба купить нападающего "Барселоны" и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, голландский специалист уверен, что габонец сможет усилить атакующий потенциал клуба. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как он хочет остаться в "Барселоне".
В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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