Тен Хаг не хочет отпускать Роналду из "МЮ"

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Тен Хаг не хочет отпускать Роналду из "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не хочет, чтобы клуб расставался с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский специалист намерен пообщаться с футболистом и его агентом Жорже Мендешем. Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, а Мендеш предлагает его услуги разным клубам.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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