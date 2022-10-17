Тен Хаг назвал причину замены Роналду в матче с "Ньюкаслом"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг объяснил, почему он принял решение заменить португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (0:0).

"Нам предстоит сыграть 4 матча за 10 дней, поэтому необходимо, чтобы футболисты сохраняли силы. Особенно это касается нападающих. Я не хочу, чтобы они уставали, поэтому провожу ротацию состава. У нас есть некоторые проблемы в линии атаки из-за травмы Марсьяля. Рэшфорд также не мог провести на поле все 90 минут, поэтому мы все это планировали. Мы намерены выиграть четыре ближайшие матча или хотя бы добиться приемлемых результатов", - приводит слова тен Хага Metro.

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