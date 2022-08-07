Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Брайтоном"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:2).
"Поражение стало большим разочарование, хотя я и знал, что нам будет непросто. Во втором тайме мы играли лучше и создавали моменты. Но в поражении нет никакой необходимости. Мы допускали позиционные ошибки в обороне и ошибались при обработке мяча. Нам нужно сделать соответствующие выводы. Нужны ли нам новые футболисты? Мы способны добиваться успеха и с имеющимися игроками", - приводит слова тен Хага журналист Шамун Хафез в своем твиттере.
Во 2-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Брентфордом". Матч состоится 13 августа.
Не пропустите: Тен Хаг рассказал, почему Роналду не вышел в основе в матче с "Брайтоном". | https://dailysports.net
главное
-
Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ
-
Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"
-
"Челси" назвал "РБ Лейциг" цену на Вернера. Немцы готовы заплатить
Лента новостей
-
"Ростов" Карпина обыграл "Оренбург" в матче с тремя пенальти
-
Кавани близок к переходу в аргентинский топ-клуб
-
Кьеллини сыграл в "волейбол" в матче чемпионата МЛС (видео)
-
"Севилья" подпишет Иско, но при одном условии
-
"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу ветерана "Болоньи"
-
"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик
-
Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ
-
Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"
-
"Челси" назвал "РБ Лейциг" цену на Вернера. Немцы готовы заплатить
-
"Лестер" назвал "Челси" цену на Фофана
-
"Зенит" назвал сроки восстановления травмированного Клаудиньо
-
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче РПЛ
-
Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Брайтоном"
-
"Манчестер Сити" может купить одного из лидеров ПСЖ
-
Френки де Йонг может перейти в ПСЖ
-
"РБ Лейпциг" Тедеско не сумел победить в 1-м туре Бундеслиги
-
Тен Хаг рассказал, почему Роналду не вышел в основе в матче с "Брайтоном"
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в 1-м туре АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18