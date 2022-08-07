Тен Хаг назвал причину поражения "МЮ" в матче с "Брайтоном"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:2).

"Поражение стало большим разочарование, хотя я и знал, что нам будет непросто. Во втором тайме мы играли лучше и создавали моменты. Но в поражении нет никакой необходимости. Мы допускали позиционные ошибки в обороне и ошибались при обработке мяча. Нам нужно сделать соответствующие выводы. Нужны ли нам новые футболисты? Мы способны добиваться успеха и с имеющимися игроками", - приводит слова тен Хага журналист Шамун Хафез в своем твиттере.

Во 2-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Брентфордом". Матч состоится 13 августа.

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