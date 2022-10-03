Тен Хаг назвал причину, почему Каземиро не часто играет в основном составе "МЮ"

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, почему бразильский полузащитник Каземиро не часто выходит на поле в основном составе.

"Мы начали побеждать с того самого дня, когда Каземиро перешел в "МЮ". Для нас главное команда, а у команды все хорошо. Впрочем, я уверен, что Каземиро принесет нам пользу в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Ему удастся найти место в составе, но это должно произойти естественным образом", – приводит слова тен Хага The Mirror.

В нынешнем сезоне 30-летний Каземиро провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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