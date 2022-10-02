Тен Хаг назвал причину неучастия Роналду в матче с "Манчестер Сити"

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Тен Хаг назвал причину неучастия Роналду в матче с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, почему он не выпустил нападающего Криштиану Роналду на поле в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:6). 

"Я не выпустил Роналду во втором тайме из уважения к его карьере. Другой причиной стал выход Марсьяля, так как ему нужны игровые минуты. Впрочем, не хотел бы развивать эту тему", - приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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