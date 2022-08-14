Тен Хаг наказал футболистов "Манчестер Юнайтед" после позора в матче с "Брентфордом"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг наказал футболистов после поражения в матче 2-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда" (0:4), сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, голландский специалист отменил выходной для игроков и принял решение провести дополнительную тренировку. Напомним, что манкунианцы проиграли и в матче 1-го тура с "Борнмутом" (1:2) и теперь занимают последнее, 20-е место в Премьер-лиге.

В 3-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с "Ливерпулем". Матч состоится 22 августа, и начнется в 22:00.

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