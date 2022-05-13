Тен Хаг хочет усиления всех линий в "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг хочет усиления всех линий в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Будущий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг обозначил приоритетные позиции для усиления на летнем трансферном рынке, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, в четверг голландец встретился со Стивом Маклареном и Митчеллом ван дер Гагом, которые, скорее всего, войдут в его штаб, и со спортивным директором клуба Джоном Мерто в Амстердаме.

Отмечается, что тен Хаг хочет подписать двух полузащитников, универсального нападающего и центрального защитника. Количество трансферов на вход будет зависеть от того, сколько игроков уйдет из клуба.

Сообщается, усиление полузащиты – приоритет для тен Хага, и "МЮ" уже работает над переходом Френки де Йонга из "Барселоны".

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