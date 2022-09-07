Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Алекса Теллеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Алекс Теллес рассказал, почему он принял решение перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Севилью" на правах аренды.

"Я бы соврал, если бы сказал, что перешел в "Севилью" не ради чемпионата мира. Я понимаю, насколько важна игровая практика. Я знаю, что в сборной Бразилии следят за мной, поэтому мне нужно играть больше. Я понимал, что в "Манчестер Юнайтед" у меня не будет много возможностей проявить себя", - приводит слова Теллеса Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 29-летний Теллес провел за "Севилью" четыре матча, не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.

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