Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедсевильяалекс теллес

Теллес назвал причину ухода из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Алекса Теллеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Алекс Теллес рассказал, почему он принял решение перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Севилью" на правах аренды.

"Я бы соврал, если бы сказал, что перешел в "Севилью" не ради чемпионата мира. Я понимаю, насколько важна игровая практика. Я знаю, что в сборной Бразилии следят за мной, поэтому мне нужно играть больше. Я понимал, что в "Манчестер Юнайтед" у меня не будет много возможностей проявить себя", - приводит слова Теллеса Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 29-летний Теллес провел за "Севилью" четыре матча, не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Байи раскритиковал "Манчестер Юнайтед", которому он принадлежит. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" установила рекорд для женского футбола

"Барселона" установила рекорд для женского футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов