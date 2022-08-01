Теллес может покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Теллес может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Алекса Теллеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с продажей игрока. Интерес к бразильцу проявляет "Севилья".

В прошлом сезоне 29-летний Теллес провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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