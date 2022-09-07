Тедеско уволен из "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Пресс-служба "РБ Лейпциг" на официальном сайте объявила об увольнении с поста главного тренера Доменико Тедеско.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне. В чемпионате Германии "быки" после пяти туров занимают лишь 11-е место, а в Лиге чемпионов в 1-м туре группового этапа разгромно проиграли "Шахтеру" (1:4).

36-летний Тедеско тренировал "РБ Лейпциг" с 2021 года. Под его руководством клуб становился обладателем Кубка Германии.

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