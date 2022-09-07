Тедеско отреагировал на слухи о своем увольнении из "Лейпцига"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско после матча с "Шахтером" (1:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов отреагировал на слухи о своем увольнении.

По словам тренера, он очень разочарован тем, как складывалась игра его команды.

"Трудно подобрать слова. Игра была безумной. Парни хотели победить. Это жестокий результат. Я очень разочарован. Слухи об отставке? Это часть работы — все происходит очень быстро", — сказал Тедеско DAZN.

"Лейпциг" по итогам пяти туров Бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков.

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