Тедеско отреагировал на слухи о своем увольнении из "Лейпцига"
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
Главный тренер "Лейпцига" Доменико Тедеско после матча с "Шахтером" (1:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов отреагировал на слухи о своем увольнении.
По словам тренера, он очень разочарован тем, как складывалась игра его команды.
"Трудно подобрать слова. Игра была безумной. Парни хотели победить. Это жестокий результат. Я очень разочарован. Слухи об отставке? Это часть работы — все происходит очень быстро", — сказал Тедеско DAZN.
"Лейпциг" по итогам пяти туров Бундеслиги занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20