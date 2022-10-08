Тедеско может трудоустроиться в АПЛ

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Тедеско может трудоустроиться в АПЛ

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско может возглавить "Саутгемптон".

Как сообщает Daily Mail, боссы английского клуба всерьёз рассматривает такую возможность.

Напомним, что сейчас команду возглавляет Ральф Хазенхюттль, но его позиции довольно неуверенные из-за неудачного старта нового розыгрыша английской Премьер-лиги.

В восьми турах АПЛ команда набрала семь очков и занимает 16‑е место в таблице.

Тедеско в начале сезона был уволен из "РБ Лейпцига".

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