Тедеско может быть уволен из "РБ Лейпциг"

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Тедеско может быть уволен из "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку, сообщает Fussball Transfers.

По сведениям источника, причиной возможного увольнения является провальное начало сезона. "РБ Лейпциг" проиграл "Баварии" (3:5) в матче за Суперкубок Германии, а затем набрал лишь два очка в трех матчах Бундеслиги со "Штутгартом" (1:1), "Кельном" (2:2) и "Унионом" (1:2).

В прошлом сезоне "РБ Лейпциг" под руководством 36-летнего Тедеско занял четвертое место в чемпионате Германии и пробился в Лигу чемпионов.

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