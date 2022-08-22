Тедеско может быть уволен из "РБ Лейпциг"
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку, сообщает Fussball Transfers.
По сведениям источника, причиной возможного увольнения является провальное начало сезона. "РБ Лейпциг" проиграл "Баварии" (3:5) в матче за Суперкубок Германии, а затем набрал лишь два очка в трех матчах Бундеслиги со "Штутгартом" (1:1), "Кельном" (2:2) и "Унионом" (1:2).
В прошлом сезоне "РБ Лейпциг" под руководством 36-летнего Тедеско занял четвертое место в чемпионате Германии и пробился в Лигу чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20