Тебас высказался о возможности "Барселоны" подписать Левандовского

Фото: твиттер Тебаса\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу возможности "Барселоны" подписать польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

"Барселона" знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой экономической ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финансовых проблем.

Я не знаю, продаст ли «Барса» де Йонга, Педри или Пепито Переса. Они знают, что должны сделать, – продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сделать.

У "Барселоны" очень много финансовых потерь в последние годы, этого следует избегать, они должны пополнять запасы. "Реал" это делает, а у "Барсы" все пусто.

Сейчас "Барселона" не может подписать Левандовского", – сказал Тебас.

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