Тебас высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"

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Тебас высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"

Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переходе в "Барселону" польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

"Надеюсь, что "Барселона" договорится по трансферу Левандовски и он проведет хороший сезон. Хотелось бы, чтобы его усилия, направленные на трансфер, не пропали даром. Роберт сможет перейти, если будут действовать те экономические соглашения, которые планирует "Барселона", - приводит слова Тебаса Diario Sport.

Ранее сообщалось, что "Бавария" требует за 33-летнего 60 миллионов евро, а "Барселона" предлагает только 40 миллионов.

В минувшем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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