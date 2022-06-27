Тебас высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"
Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переходе в "Барселону" польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
"Надеюсь, что "Барселона" договорится по трансферу Левандовски и он проведет хороший сезон. Хотелось бы, чтобы его усилия, направленные на трансфер, не пропали даром. Роберт сможет перейти, если будут действовать те экономические соглашения, которые планирует "Барселона", - приводит слова Тебаса Diario Sport.
Ранее сообщалось, что "Бавария" требует за 33-летнего 60 миллионов евро, а "Барселона" предлагает только 40 миллионов.
В минувшем сезоне Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20