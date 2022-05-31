Тебас высказался о продлении контракта Мбаппе с ПСЖ. Ла Лига подаст жалобу

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Тебас высказался о продлении контракта Мбаппе с ПСЖ. Ла Лига подаст жалобу

Фото: твиттер Тебаса\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал новый контракт французского нападающего Килиана Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" и собирается подать жалобу.

"Сегодня или завтра мы подадим жалобу в УЕФА насчет Мбаппе. 

Мы не позволим клубу разрушить экосистему европейского футбола. И это не позерство", – сказал Тебас.

Напомним, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.

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