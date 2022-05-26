Тебас ответил на слова президента ПСЖ о том, Лига 1 догоняет Ла Лигу

Фото: твиттер Тебаса\Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на слова президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи о том, Лига 1 догоняет чемпионат Испании и именно из-за страха такого сценария Ла Лига подала жалобу на ПСЖ за нарушение ФФП.

"Для того, чтобы турнир развивался, нужно заниматься не только игроками или клубами, но и другими вещами.

Месси перешел в ПСЖ, и Лига 1 заработала 70 миллионов евро от продажи международных ТВ-прав. Мы же получили 900 миллионов евро без Месси и Криштиану Роналду», – сказал Тебас.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионом Испании стал мадридский "Реал", а во Франции очередную победу одержал ПСЖ.

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