Тчуамени высказался о своем переходе в "Реал" за 80 млн евро
Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Реала" Орельен Тчуамени поделился мнением о своей трансферной стоимости. Минувшим летом хавбек перешел в королевский клуб из "Монако" за 80 миллионов евро.
"Меня не волнует сумма трансфера. В "Реале" давление существует в любом случае. Я стремлюсь к тому, чтобы оправдать все ожидания от моей игры. Пока что у меня это получается. Когда клубы согласовывали сумму трансфера, то меня не было в офисе. Не важно, было это 80 миллионов евро, 60 или 40... В "Реале" ты должен играть в футбол", - приводит слова Тчуамени Telefoot.
В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Реал" девять матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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|Леванте
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|20
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