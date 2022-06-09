Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Хавбек "Монако" Орельен Тчуамени в шаге от перехода в "Реал".

Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы уже подписали все необходимые документы.

Ожидается, что в ближайшее время француз пройдет заключительную часть медосмотра сразу после игры Лиги наций между сборными Франции и Хорватии, которая состоится 13 июня.

Таким образом, 22-летнему футболисту осталось лишь подписать контракт с новым клубом.

В минувшем сезоне хавбек провел 50 матчей и забил 5 голов.

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