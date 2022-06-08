"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"

Фото: твиттер Додо\Автор неизвестен

Правый защитник "Шахтёра" бразилец Додо может перейти в "Барселону".

Об этом сообщает Diario Sport.

Источник уточняет, что 23-летний бразильский игрок стал приоритетом для руководства "Барселоны" по усилению правого фланга защиты.

Стороны рассматривают как полноценный переход, так и аренду с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне Додо провёл 14 матчей в чемпионате Украины и сделал четыре результативные передачи.

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