"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"
Фото: твиттер Додо\Автор неизвестен
Правый защитник "Шахтёра" бразилец Додо может перейти в "Барселону".
Об этом сообщает Diario Sport.
Источник уточняет, что 23-летний бразильский игрок стал приоритетом для руководства "Барселоны" по усилению правого фланга защиты.
Стороны рассматривают как полноценный переход, так и аренду с обязательством выкупа.
В минувшем сезоне Додо провёл 14 матчей в чемпионате Украины и сделал четыре результативные передачи.
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|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14