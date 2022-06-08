Тчуамени сделал еще один шаг на пути к переходу в "Реал"

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Тчуамени сделал еще один шаг на пути к переходу в "Реал"

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Опорный полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени прошел медосмотр перед трансфером в "Реал".

Как пишет источник, 22-летний футболист прошел медицинское обследование в расположении сборной Франции.

Теперь ничего не помешает для официального оформления перехода в мадридский клуб.

Ожидается, что сумма сделки составит более 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне во всех турнирах француз сыграл в 50 матчах за "Монако" и забил 5 голов.

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