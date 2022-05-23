Тчуамени не перейдет в ПСЖ

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Тчуамени не перейдет в ПСЖ

Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени не собирается переходить в "Пари Сен-Жермен", сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист не хочет продолжать карьеру в чемпионате Франции, поэтому собирается выбрать зарубежный клуб. В данный момент хавбек выбирает между "Ливерпулем" и "Реалом".

В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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