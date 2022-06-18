Тайсон Фьюри неожиданно раскритиковал Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Звездный британский боксер Тайсон Фьюри уверен в том, что Криштиану Роналду может негативно влиять на результаты "Манчестер Юнайтед".

По словам боксера, португальцу следовало бы уступить дорогу молодым.

"Здорово, что Роналду остается, но у меня есть теория: сезон до его прихода "МЮ" завершил на втором месте в АПЛ, а с Роналду – на шестом.

Люди скажут: "Ну а без 20 его голов мы бы закончили еще ниже". Но ведь в предыдущем сезоне такого не было, а закончили чемпионат мы гораздо выше.

Когда в команде есть суперзвезда вроде Роналду, все полагаются на него, а не будь его, они бы сами забивали эти голы.

Я не говорю, что Криштиану – бесполезный актив, он очень хорош, но порой звездный игрок затмевает молодых.

У них нет шансов проявить себя, потому что на поле "великий Роналду", – сказал он.

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