Тарасов готов возобновить карьеру, он просится в "Рубин"

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Тарасов готов возобновить карьеру, он просится в "Рубин"

Фото: твиттер Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов обратился к наставнику "Рубина" Леониду Слуцкому с просьбой вернуть его в клуб.

"Леонид Викторович, я готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу под эту категорию.

Чуть потренироваться и готов помогать «Рубину» выйти в РПЛ", – сказал бывший хавбек сборной России.

Напомним, что за казанский клуб Тарасов играл с февраля по декабрь 2020 года. 

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