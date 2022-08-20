Тарасов готов возобновить карьеру, он просится в "Рубин"
Фото: твиттер Дмитрия Тарасова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов обратился к наставнику "Рубина" Леониду Слуцкому с просьбой вернуть его в клуб.
"Леонид Викторович, я готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, я тоже подхожу под эту категорию.
Чуть потренироваться и готов помогать «Рубину» выйти в РПЛ", – сказал бывший хавбек сборной России.
Напомним, что за казанский клуб Тарасов играл с февраля по декабрь 2020 года.
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