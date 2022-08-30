Талант "Челси" перешел в "Байер"

Фото: твиттер "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского "Байера" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

21-летний Хадсон-Одои выступает за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за клуб 126 матчей, забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. За сборную Англии сыграл три матча. Победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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