Талант "Шахтера" перешел в "Зульте-Варегем"

Фото: сайт ФК "Мариуполь"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Зульте-Варегема" на официальном сайте объявила о переходе защитника донецкого "Шахтера" Александра Драмбаева.

Бельгийский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года.

21-летний Драмбаев является воспитанником "Шахтера". В минувшем сезоне он выступал за "Мариуполь" на правах аренды, провел за клуб 15 матчей и отдал одну голевую передачу.

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