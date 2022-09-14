Талант "Шахтера" Мудрик отреагировал на интерес из Англии

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Талант "Шахтера" Мудрик отреагировал на интерес из Англии

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что он был бы рад перебраться в английскую Премьер-лигу.

"Каждый футболист мечтает попасть в АПЛ. Это топ-чемпионат. Но сейчас все слухи остались в стороне. Я сосредоточен на выступлениях за "Шахтер", а зимой посмотрим, что произойдет. Было много разговоров о клубах, которые мной интересовались", - приводит слова Мудрика журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно хавбеком интересовались "Арсенал", "Эвертон" и "Брентфорд", но "Шахтер" отказался его продавать.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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