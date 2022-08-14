Талант "Манчестер Сити" перебрался в португальский "Пасуш де Феррейра"

Фото: твиттер Кайки/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Сити" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника Кайки в "Пасуш де Феррейру".

Португальский клуб арендовал 19-летнего футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

"Манчестер Сити" купил бразильца летом 2021 году у "Флуминенсе" за 10 миллионов евро. За "горожан" он провел два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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