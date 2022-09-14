Талант "Брюгге" установил рекорд Лиги чемпионов

Фото: твиттер Антонио Нусы/Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Брюгге" Антонио Нусы установил рекорд Лиги чемпионов.

Форвард стал самым молодым игроком, который забил гол в дебютном поединке главного европейского клубного турнира. Нуса отличился в матче 2-го тура группового этапа с "Порту" (4:0) в возрасте 17 лет и 189 дней.

В нынешнем сезоне Нуса провел за "Брюгге" пять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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