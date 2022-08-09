Талант "Барселоны" перейдет в "Валенсию"

Теги валенсиябарселонанико гонсалес

Талант "Барселоны" перейдет в "Валенсию"

Фото: твиттер Нико Гонсалеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес перейдет в "Валенсию", сообщает Marca.

По сведениям источника, "летучие мыши" договорились об аренде футболиста до лета 2023 года. При этом "Валенсия" не будет иметь право на выкуп игрока.

В прошлом сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Гедеш стал игроком "Вулверхэмптона". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда"

"РБ Лейпциг" подтвердил переход "нового Холанда"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов