Талант "Барселоны" перейдет в "Валенсию"

Фото: твиттер Нико Гонсалеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес перейдет в "Валенсию", сообщает Marca.

По сведениям источника, "летучие мыши" договорились об аренде футболиста до лета 2023 года. При этом "Валенсия" не будет иметь право на выкуп игрока.

В прошлом сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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