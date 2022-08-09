Талант "Барселоны" перейдет в "Валенсию"
Фото: твиттер Нико Гонсалеса/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Нико Гонсалес перейдет в "Валенсию", сообщает Marca.
По сведениям источника, "летучие мыши" договорились об аренде футболиста до лета 2023 года. При этом "Валенсия" не будет иметь право на выкуп игрока.
В прошлом сезоне 20-летний Гонсалес провел за "Барселону" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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