Талант "Аякса" отказался перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Юрриена Тимбера/Автор неизвестен

Защитник "Аякса" Юрриен Тимбер не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, футболист отказался перейти в английский клуб, несмотря на то, что в его услугах был заинтересован новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который ранее тренировал "Аякс".

В минувшем сезоне 20-летний Тимбер провел за "Аякс" 43 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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