Тадич отбился от вооруженных грабителей, он получил травму
Фото твиттер Душана Тадича/Автор неизвестен
Капитан "Аякса" Душан Тадич подвергся вооруженному нападению у своего дома.
Как пишет De Telegraaf, на футболиста напали в ночь с 27 на 28 июля.
Известно, что возле дома Тадича поджидали двое вооруженных грабителей, которые хотели отнять у Душана часы.
Тадич попытался убежать, но после небольшой погони между грабителями и футболистом завязалась потасовка. Тадичу удалось открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить в лицо.
Во время потасовки Душан получил небольшое повреждение руки.
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|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
|45
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|34
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|10
|Виллем II
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|44
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|Херенвен
|34
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|34
|41
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|Зволле
|34
|39
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|Эммен
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|16
|Эксельсиор
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|Де Графсхап
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|34
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