Тадич отбился от вооруженных грабителей, он получил травму

Фото твиттер Душана Тадича/Автор неизвестен

Капитан "Аякса" Душан Тадич подвергся вооруженному нападению у своего дома.

Как пишет De Telegraaf, на футболиста напали в ночь с 27 на 28 июля.

Известно, что возле дома Тадича поджидали двое вооруженных грабителей, которые хотели отнять у Душана часы.

Тадич попытался убежать, но после небольшой погони между грабителями и футболистом завязалась потасовка. Тадичу удалось открыть забрало шлема одного из грабителей и ударить в лицо.

Во время потасовки Душан получил небольшое повреждение руки.

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