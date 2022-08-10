Сыновья Ибрагимовича будут играть за "Милан"

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Сыновья Ибрагимовича будут играть за "Милан"

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Сыновья нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича будут выступать в составе молодёжных команд итальянского клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, 15-летний сын шведского форварда Максимилиан переходит в "Милан" U17, в то время как 14-летний Винсент будет играть в команде итальянского клуба для футболистов до 15 лет.

Напомним, что со Златаном "Милан" завоевал два последних чемпионства в Италии (в 2011-м и 2022-м). 

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