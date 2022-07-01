Сын Зидана получил статус свободного агента

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Сын Зидана получил статус свободного агента

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Страж ворот испанского "Райо Вальекано" Лука Зидан покинул клуб.

Соглашение 24-летнего сына Зинедина Зидана истекло 30 июня и стороны решили не продлевать его.

Зидан присоединился испанскому клубу летом 2021 года в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне воспитанник "Реала" провел 13 матчей, в которых пропустил 17 мячей и дважды сыграл на ноль.

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