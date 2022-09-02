Сын Зидана нашел новый клуб

Фото: сайт "Эйбара"/Автор неизвестен

Бывший страж ворот "Реала" Лука Зидан перешел в "Эйбар".

24-летний француз подписал контракт с представителем второго дивизиона 2-летний контракт. Он перебрался в "Эйбар" на правах свободного агента.

Последним клубом сына Зинедина Зидана был "Райо Вальекано", в котором он играл в двух предыдущих сезонах.

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