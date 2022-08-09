Сын Симеоне перейдет в топ-клуб Серии А

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Сын Симеоне перейдет в топ-клуб Серии А

Фото: Джованни Симеоне/Автор неизвестен

Нападающий "Вероны" Джованни Симеоне перейдет в "Наполи", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, неаполитанский клуб арендует футболиста за 3,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

27-летний Джованни является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. В прошлом сезоне он провел за "Верону" 37 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

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