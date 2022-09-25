Сын Симеоне отреагировал на не вызов в сборную Аргентины
Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен
Нападающий "Наполи" Джованни Симеоне прокомментировал свой не вызов в сборную Аргентины.
"Я хотел бы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира, но меня никогда не вызывали, хотя я забил 17 мячей в Серии А. Надеюсь, для меня когда-нибудь найдется место", – приводит слова Симеоне Il Mattino.
27-летний Симеоне в нынешнем сезоне провел за "Наполи" шесть матчей и забил два гола.
Не пропустите: Роналду ярко высказался о победе сборной Португалии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ
-
"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" Киев одержало крупную победу в товарищеском матче. Гармаш сделал покер
-
"Реал" нацелился на лидера "Интера"
-
Названы сроки восстановления защитника "Барселоны" Араухо
-
Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций
-
Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций
-
Эвра сравнил Холанда с киллером
-
Баллак оценил шансы "Униона" выиграть Бундеслигу
-
Сын Симеоне отреагировал на не вызов в сборную Аргентины
-
"Барселона" назвала Месси условие для его возвращения
-
"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Рэшфорда
-
Кейн высказался о провальной серии сборной Англии
-
Неймар отреагировал на вопрос о взаимоотношениях с Мбаппе
-
"Ювентус" нацелился на защитника ПСЖ
-
"Брайтон" назвал "Челси", "Ливерпулю" и "МЮ" цену на Кайседо
-
Шотландия понесли серьезные потери перед решающим матчем с Украиной
-
Латвия упустила победу над Андоррой, но выиграла группу Лиги наций
-
Молдова вырвала победу над Лихтенштейном
-
Кака назвал свой лучший момент в карьере в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17