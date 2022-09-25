Сын Симеоне отреагировал на не вызов в сборную Аргентины

Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен

Нападающий "Наполи" Джованни Симеоне прокомментировал свой не вызов в сборную Аргентины.

"Я хотел бы сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира, но меня никогда не вызывали, хотя я забил 17 мячей в Серии А. Надеюсь, для меня когда-нибудь найдется место", – приводит слова Симеоне Il Mattino.

27-летний Симеоне в нынешнем сезоне провел за "Наполи" шесть матчей и забил два гола.

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