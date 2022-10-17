Сын президента "Барселоны" арестован в Мадриде

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Сын президента "Барселоны" арестован в Мадриде

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Гиллем Лапорта, сын президента "Барселоны" Жоана Лапорты, арестован в Мадриде, сообщает AS.

По сведениям источника, Лапорта-младший был задержан в ресторане. Причиной является жестокое обращение с женщиной, которая пришла с ним. По некоторым данным, Гиллем тряс женщину и угрожал ей. При аресте Гиллем вел себя агрессивно и оказывал сопротивление. В ближайшее время он предстанет перед судом.

60-летний Жоан Лапорта впервые стал президентом "Барселоны" в 2003 году и проработал в этой должности в течение пяти лет. В 2021 году он вновь стал президентом каталонского клуба.

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