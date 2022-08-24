Сын легенды "Манчестер Юнайтед" перешел в "Интер Майами"

Фото: твиттер "Интер Майами"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Интер Майами" на официальном сайте объявила о переходе воспитанника "Манчестер Юнайтед" Харви Невилла.

Футболист достался американскому клубу бесплатно и подписал с клубом контракт до 31 декабря 2024 года.

20-летний Харви Невилл является сыном бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла, а также племянником другого защитника манкунианцев Гари Невилла.

Не пропустите: "МЮ" определился с будущим Магуайра. | https://dailysports.net