Сын легенды "Манчестер Юнайтед" перешел в "Интер Майами"
Фото: твиттер "Интер Майами"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Интер Майами" на официальном сайте объявила о переходе воспитанника "Манчестер Юнайтед" Харви Невилла.
Футболист достался американскому клубу бесплатно и подписал с клубом контракт до 31 декабря 2024 года.
20-летний Харви Невилл является сыном бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Невилла, а также племянником другого защитника манкунианцев Гари Невилла.
Не пропустите: "МЮ" определился с будущим Магуайра. | https://dailysports.net
главное
-
Названы причины желания Роналду перейти в дортмундскую "Боруссию"
-
"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за трансферную цель топ-клубов
-
"Металлист" обыграл "Рух" в чемпионате Украины. Матч длился больше четырех часов
-
Жеребьевка Лиги чемпионов: полностью сформированы три корзины
-
Депай может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Строотман перешел в "Дженоа". Клуб круто представил игрока
-
Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб
-
"Аталанта" значительно повысила цену на Малиновского
-
"Ноттингем Форест" близок к подписанию чемпиона мира-2018
-
"РБ Лейпциг" вступил в борьбу за защитника "Челси"
-
Названы причины желания Роналду перейти в дортмундскую "Боруссию"
-
"Андорра" Пике нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" хочет купить Зиеша
-
"Рома" и "Вест Хэм" поборются за защитника ПСЖ
-
"Ювентус" согласовал трансфер итальянского таланта
-
"Лацио" нацелился на воспитанника "Реала"
-
ПСЖ нацелился на полузащитника сборной Испании
-
"Вест Хэм" может перехватить трансферную цель ПСЖ
-
Белотти близок к переходу в "Рому"
-
"Рома" нашла замену травмированному Вейналдуму в "Ювентусе"
-
"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за трансферную цель топ-клубов
-
"Металлист" обыграл "Рух" в чемпионате Украины. Матч длился больше четырех часов
-
Сын легенды "Манчестер Юнайтед" перешел в "Интер Майами"
-
"Боруссия" нацелилась на Кейта
-
Жеребьевка Лиги чемпионов: полностью сформированы три корзины
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34