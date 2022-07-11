Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного (видео)
Фото: твиттер Ромео Бекхэма/Автор неизвестен
Ромео Бекхэм, сын бывшего капитана сборной Англии Дэвид Бекхэм, забил красивый гол со штрафного в MLS Next Pro.
Ромео выступает за дублирующий состав "Интера Майами" и отличился в поединке с "Орландо".
19-летний Бекхэм-младший в нынешнем сезоне провел за "Интер Майами-2" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.
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|Коламбус Крю
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|2
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|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
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|Сиэттл Саундерс
|34
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|Канзас Сити Уизардс
|34
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|34
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|7
|Portland Timbers
|34
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|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|10
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|34
|34