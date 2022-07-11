Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного (видео)

Фото: твиттер Ромео Бекхэма/Автор неизвестен

Ромео Бекхэм, сын бывшего капитана сборной Англии Дэвид Бекхэм, забил красивый гол со штрафного в MLS Next Pro.

Ромео выступает за дублирующий состав "Интера Майами" и отличился в поединке с "Орландо".

19-летний Бекхэм-младший в нынешнем сезоне провел за "Интер Майами-2" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

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